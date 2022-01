L’eurodeputata varesina Simona Bonafè: “David Sassoli, un uomo delle istituzioni vicino alle persone”

«Per noi oggi è una giornata triste, di dolore e di sconforto. Ci siamo svegliati questa mattina con questa notizia e ci siamo scambiati messaggi nella chat che condividiamo. Ci mancherà». La varesina Simona Bonafè, europarlamentare, vicepresidente del Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici , ricorda così David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, scomparso questa notte.

Difficile sintetizzare in poche frasi quel che era Sassoli, ma i commenti di questa mattina spiegano bene i sentimenti che la gente comune provava per lui, uomo delle istituzioni eppure così vicino alle persone: «Merito forse del suo mestiere di giornalista, che per tanti anni lo ha visto raccontare la quotidianità. Era un uomo delle istituzioni, un politico serio e appassionato, sempre dalla parte dei più deboli e indifesi. Una bella persona, un compagno di viaggio con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni, un amico».

Simona Bonafè ha lavorato a fianco di David Sassoli soprattutto negli ultimi due anni, come spiega l’eurodeputata: «Avrei moltissimi episodi da raccontare, abbiamo condiviso ben tre elezioni europee e sappiamo quanto sia difficile e impegnativo quel periodo. Abbiamo lavorato fianco a fianco alla conferenza sul futuro dell’Europa e lui aveva un’idea ben precisa: per avere un’Europa forte bisogna coinvolgere i cittadini. Occorre che il lavoro dei parlamentari sia più fluido, più partecipato, più dinamico. Aveva quasi l’ossessione di aprire, di allargare ma sempre con un approccio di grande equilibrio».

Un grande equilibrio che si esprimeva anche con quel sorriso pacato che trasmetteva sicurezza, un particolare di lui che tutti oggi ricordano.

«Ben ha scritto oggi Enrico Letta- conclude Simona Bonafè- era una persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all’altezza».