Libri che portano al cinema o all’avventura, per crescere bene

Cari lettori,

durante le vacanze ho dormito, scritto e letto. Ho anche passeggiato sotto la pioggia.

In generale mi sono riposata e voi? Cos’avete fatto? Ma soprattutto cos’avete letto?

Se non avete idee un paio ve le do io…

Slime

È uscito l’ultimo libro di David Walliams “Slime” edito da Harper Collins Italia!

Sapete quanto mi piace questo autore, quindi ne ho presa una copia appena ho saputo della novità.

Un’altra storia esilarante illustrata da Tony Ross (l’illustratore più bravo che c’è al prezzo che ci potevamo permettere, ironizza l’autore).

Siamo sull’isola di Kakken, un posto orribile dove gli adulti trattano male i piccoli. A Kakken un mistero misterioso è Slime.

Sarà un ragazzino, Ned, a scoprirlo e a utilizzarlo a suo vantaggio per cambiare la situazione.

Bellissimo dalla terza elementare in su!

Slime

di David Walliams

Harper Collins Italia editore – 16€

50 film per diventare grandi

Un altro libro che vi consiglio è per… il cinema, con 50 film scelti per voi da un grandissimo regista per crescere bene.

Il volume, edito da Feltrinelli e scritto da Giuseppe Tornatore e Miralda Colombo è illustrato da Andrè Ducci.

Questo libro è utilissimo per tutti coloro che amano il cinema. Consigli dal grande regista non si può fare altro che seguirli per cui, buona visione a tutti!