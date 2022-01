L’impegno degli Alpini di Olgiate Olona nella pandemia: “Distribuiti 47 mila euro in due anni”

A quasi due anni dall’inizio della pandemia il Gruppo Alpini di Olgiate Olona ha ritenuto opportuno stilare un bilancio sintetico delle operazioni salienti avviate per venire incontro alle necessità delle numerose famiglie olgiatesi particolarmente toccate dall’emergenza covid-19.

Il capogruppo Stefano Pavesi raconta da dove è partito l’input iniziale: «Lo spunto che ha dato il via al nostro impegno è arrivato direttamente dal nostro primo cittadino, il sindaco Giovanni Montano il quale, rendendosi conto in prima persona delle criticità e dei bisogni di molti concittadini, ha ritenuto necessario trovare il modo di far arrivare aiuti concreti e soprattutto nel modo più celere ai nuclei famigliari in difficoltà economiche».

Sulla base della fattiva collaborazione da tempo instaurata tra il Comune e il Gruppo e riconoscendone l’operatività, il sindaco ha proposto di mettere a disposizione il conto corrente bancario del gruppo per accogliere le offerte delle imprese e dei singoli cittadini del territorio e a organizzare uno spazio da adibire a raccolta e smistamento di beni alimentari (e non solo) di prima necessità ricevuti in donazione.

«Noi Penne nere con entusiasmo e voglia di metterci in gioco abbiamo accolto la proposta del sindaco e ci siamo attivati da subito per far fronte all’emergenza e per dare il nostro supporto ai concittadini nel bisogno. Abbiamo dato il via all’operazione “S.O.S. Olgiate” che ci ha impegnato da aprile ad agosto 2020 e che ci ha permesso di raccogliere circa 16 mila euro di offerte – da noi utilizzati per l’acquisto di alimenti e di prodotti di prima necessità – e il corrispondente di 5 mila euro in generi alimentari».

L’operazione ha servito circa 70 nuclei famigliari – direttamente segnalati dai Servizi Sociali del Comune – e ha richiesto circa 1100 ore di lavoro e impegno. Unitamente a questa operazione sono riusciti a raccogliere anche 4.300 euro che hanno devoluto alla nostra Sezione ANA di Varese, fondi utilizzati per l’acquisto di materiali medicali destinati ad alcuni ospedali della zona. Nello stesso periodo abbiamo collaborato con la Protezione Civile di Olgiate Olona nella distribuzione a domicilio di guanti e mascherine, inizialmente ai soggetti fragili e poi agli altri concittadini.

In occasione del S. Natale 2020, in collaborazione con la Proloco e la Protezione Civile, hanno raccolto e consegnato generi di prima necessità a circa 130 famiglie per dare un aiuto concreto e un po’ di serenità ai meno fortunati: «Contemporaneamente, grazie all’iniziativa del nostro amico e artista Nicola Caccia, abbiamo concretizzato l’operazione “Solidarietà a km Zero” raccogliendo fondi grazie alla vendita del suo cd musicale, distribuendo a più di 60 famiglie buoni acquisto per un valore totale di 5.000 euro spendibili presso alcuni esercizi commerciali olgiatesi (farmacie, cartolerie e alimentari). Questa operazione è terminata a fine luglio 2021».

Nel gennaio 2021 hanno ricevuto 5.200 euro da parte del Comune per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da destinare ai bisognosi: «Abbiamo denominato questa operazione “Un amico in famiglia” – racconta ancora Stefano –: ogni volontario del nostro Gruppo Alpini ha preso in consegna una o più famiglie e le ha servite con continuità fino a metà di aprile 2021, instaurando così un rapporto di amicizia e fiducia reciproca e venendo incontro alle reali necessità degli interessati».

Anche per il S. Natale 2021 hanno voluto dare un segno della nostra vicinanza ai loro concittadini più bisognosi organizzando, grazie ad una donazione di un privato, la distribuzione di beni alimentari e giocattoli per bambini raggiungendo circa 15 famiglie: «Il valore di questa operazione – prosegue ancora il capogruppo – è stato di circa 1.550 euro. Grazie a varie iniziative natalizie – S. Messa di Natale presso la nostra sede, mercatini di Natale, vendita cioccolato degli Alpini, concerti natalizi – e offerte di privati, abbiamo raccolto 9.600 euro che abbiamo devoluto a persone in difficoltà».

In conclusione: come Gruppo Alpini per l’emergenza covid-19 nel biennio 2020-2021 sono stati raccolti oltre 47.000 euro tutti devoluti in beneficienza. Sono stati due anni di intenso lavoro e di grandi gesti di solidarietà in un periodo davvero complicato, «desideriamo quindi ringraziare prima di tutto chi ha donato – imprese, associazioni e singoli cittadini – riponendo la propria fiducia nel nostro operato, il nostro sindaco e i Servizi Sociali del Comune, tutti coloro che si sono impegnati personalmente a vario titolo, i nostri sacerdoti e tutti quelli che ci hanno sostenuto in tutti i modi facendoci sentire la loro vicinanza e spronandoci sempre a fare del nostro meglio. Una “cordata” di tante persone, unite dal medesimo intento e legate dagli stessi valori: solidarietà per chi è nel bisogno, e come recita la nostra Preghiera dell’Alpino amore per la nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria Civiltà Cristiana».

Durante l’Assemblea ordinaria del Gruppo che ha avuto luogo sabato 22 gennaio 2022, il capogruppo Pavesi ha donato un attestato di ringraziamento a coloro che si sono impegnati di persona durante l’emergenza covid-19: gli Alpini, gli amici degli Alpini, gli aggregati, il dottor Giovanni Montano in qualità di sindaco e quale rappresentante di tutta la cittadinanza olgiatese, l’Amministrazione comunale.

Presente all’Assemblea, il sindaco Montano ha colto l’occasione per ringraziare ancora una volta il Gruppo Alpini di Olgiate Olona per quanto fatto in aiuto della popolazione: «Un sentito ringraziamento, che parte dal cuore, ai nostri Alpini che sin dall’inizio della pandemia si sono impegnati per aiutare e sostenere gli olgiatesi in questo periodo difficilissimo della pandemia. Hanno dato prova di grande efficienza collaborando a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e anche al fianco di altre associazioni del nostro territorio quali la Protezione Civile, la Proloco, la Caritas. Collaborando con gli alpini in questi mesi ho potuto davvero apprezzare il sentimento forte che li lega: hanno un cuore grande e lo dimostrano in ogni occasione in cui sono chiamati a operare. Sono sicuro che il mio grazie a nome dell’Amministrazione rappresenta il sentimento comune di tutti gli olgiatesi, un dovere morale nei confronti di grandi persone che sanno sempre mantenere sotto la scorza da duri un cuore grande e una grande generosità. Nel servizio di leva purtroppo non ho fatto l’alpino, col tempo però sono diventato “Amico degli Alpini” e di questo ne vado fiero».