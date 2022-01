L’incendio in Valmarchirolo, una rapina in banca e il volo di Ita a New York nel podcast del 21 gennaio

Le principali notizie di venerdì 21 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di venerdì sulle alture della Valmarchirolo per un incendio che si è sviluppato in località “Coste Belle“ che si trova sul versante della valle fra Boarezzo e Marzio. Presenti anche le squadre di protezione civile di Cuasso al Monte e della Comunità Montana del Piambello. Presente anche un elicottero regionale.

Rapina a mano armata a Solbiate Olona ai danni della filiale della Banca popolare di Sondrio di via Vittorio Veneto. Il bottino è ancora da quantificare ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Il colpo è stato messo a segno da tre/quattro uomini con volto coperto armati di pistole non si sa se vere o finte. Una volta entrati negli uffici hanno chiuso tutti i presenti in uno stanzino e hanno svuotato completamente la cassaforte che si erano fatti aprire in precedenza. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.

“La Lombardia resta in zona gialla. Ora bisogna semplificare le norme di quarantena o isolamento sia per le scuole che per i cittadini”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana alla luce dei dati del monitoraggio settimanale condotto da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. in calo l’Rt sintomi sceso da 2,16 a 1,29 e soprattutto quello ospedaliero passato da 1,28 a 0,99, quindi nuovamente sotto all’1″.

Ita Airways aprirà il volo Malpensa-New York. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, in audizione in Commissione Trasporti della Camera. «Dalla stagione estiva lanceremo il Malpensa-Jfk, che tradizionalmente anche Alitalia operava» . Ma è importante essere onesti – ha ammesso l’amministratore delegato – in questo momento, per garantire la redditività dell’azienda, dobbiamo concentrarci sull’aeroporto di Fiumicino. Stiamo già facendo poche rotte intercontinentali e bisogna alimentarle».

Scatta domenica 23 gennaio la stagione europea del ciclismo professionistico con la Classica Valencia 1969 che si disputa sulla distanza dei 175 chilometri con partenza da La Nucia e arrivo nella città spagnola. Al via della gara ci sarà anche la Eolo-Kometa, squadra con forte matrice varesotta, all’esordio in questo 2022, secondo anno di attività per il team diretto da Ivan Basso. Nella classica valenciana la Eolo punta soprattutto sul velocista Giovanni Lonardi, uno dei nuovi acquisti di questa stagione, e su Vincenzo Albanese che l’anno scorso è stato senza dubbio uno dei corridori più attivi e importanti per la squadra in maglia azzurra. I pronostici sono tutti per un arrivo in volata come accadde lo scorso anno La formazione è poi completata da Bais, Maestri, Dima, Garcia, Sevilla e Viegas. Oltre alla Eolo sarà al via un’altra formazione italiana, la Bardiani-CSF; non ci sono invece corridori varesini nell’elenco partenti.

