L’Isis “Carlo Volontè” di Luino pronto ad accogliere gli studenti per l’OpenDay del 15 gennaio

L’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino (VA) è lieto di ricordare una serie di iniziative per facilitare l’orientamento degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, in quanto «le corrette informazioni e la scelta consapevole sono il presupposto per affrontare, in modo adeguato e sereno, il percorso scolastico successivo», fanno sapere dall’istituto.

Al fine di soddisfare le aspettative e le curiosità di quanti sono in procinto di accedere alla scuola secondaria di secondo grado, l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, ha organizzato, nel rispetto delle misure anti Covid-19 relative al distanziamento fisico, un OpenDay per il 15 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Dopo i saluti del Dirigente e la presentazione della scuola presso la sede centrare dell’Istituto in via Lugano 24/A, alcuni docenti spiegheranno nel dettaglio i singoli percorsi opzionati, sia presso la sede centrale (via Lugano), sia presso la sede di via Cervinia. Le lezioni di prova invece, previste nei giorni 15 e 22 gennaio, saranno momentaneamente sospese e rimandate a data da destinarsi.

All’interno dell’istituto per quanto riguarda il settore economico sono attivi i seguenti corsi: SIA-Sistemi Informatici Aziendali, AFM-Amministrazione Finanzia e Marketing, TUR-Turismo. Per il settore tecnologico: INF-Informatica, ELE-Automazione, LEG-Tecnologie del Legno, CAT-Costruzione Ambiente Territorio.

Tutte le iniziative sono pubblicizzate nella sezione “Orientamento” del sito dell’Istituto www.isisluino.it.

Accedendovi sarà possibile: prenotarsi ai singoli eventi compilando il modulo apposito e scaricare l’app di presentazione dell’Istituto, strumento facilmente fruibile anche da cellulare. Sul sito sono, altresì, disponibili video di presentazione dei vari indirizzi e una serie di progetti realizzati dagli studenti dell’istituto durante il percorso scolastico.

Per ogni chiarimento e/o incontri con i genitori e gli studenti interessati, che non sono riusciti a partecipare ai precedenti Open Day, in presenza o tramite Google Meet, su richiesta si può contattare la referente per l’orientamento dell’Istituto prof.ssa Sergi Daniela all’indirizzo e-mail sergi.daniela@isisluino.net