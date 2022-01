L’istituto Molina di Varese apre lo sportello counseling per i parenti dei malati di Alzheimer

La Fondazione Molina e Varese Alzheimer aprono uno sportello di Counseling ai familiari degli Ospiti che frequentano il Centro Diurno Integrato ed il nucleo Alzheimer.

Il counseling è un processo relazionale di tipo professionale che coinvolge un counselor e un caregiver all’interno di una relazione d’aiuto: in particolare il caregiver viene accompagnato durante situazioni percepite da lui come difficili, nel pieno rispetto dei suoi valori e delle sue capacità di autodeterminazione.

Il servizio, previa la sola iscrizione annuale all’Associazione Varese Alzheimer, sarà a disposizione gratuitamente e su appuntamento ed offre uno spazio di ascolto e supporto nel quale il familiare potrà esplorare, in particolar modo in un momento di emergenza sanitaria, le difficoltà relative a processi evolutivi o fasi di transizione e stati di crisi del proprio caro e allo stesso tempo rafforzare e sostenere il mantenimento della relazione con lo stesso.

Per accedere al servizio e ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare VARESE ALZHEIMER – tel.: 0332 813295 – info@alzheimervarese.org