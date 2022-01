L’onorevole Maria Chiara Gadda in visita alla Fondazione Molina a Varese

Lunedì 17 gennaio visita dell’onorevole Maria Chiara Gadda alla Fondazione Molina: «Un’occasione per evidenziare la quotidiana attività di cura svolta con dedizione e passione dai nostri operatori verso i residenti», spiegano dalla casa di riposo varesina.

Dopo un breve colloquio con il presidente Carlo Maria Castelletti ed il vice presidente Fernando Fasolo, che hanno esposto i nuovi progetti su cui l’attuale consiglio di amministrazione sta lavorando, l’onorevole si è recata in visita in alcuni nuclei della struttura, in particolare soffermandosi con i residenti e gli operatori del reparto di Cure Subacute, il Nucleo Alzheimer, il Nucleo Stati Vegetativi e, in ultimo, il piano terra della Casa Caravatti, all’interno del quale ha potuto assistere ad un trattamento nella stanza “Snoezelen” (aula multisensoriale) che utilizza effetti luminosi, colori, suoni, musiche e profumi per permettere al residente esperienze di tipo emozionale e relazionale finalizzate al benessere e al rilassamento.

La visita si è conclusa con i saluti ed i ringraziamenti del presidente; l’onorevole Gadda ha espresso più volte vicinanza agli enti del Terzo settore, suggerendo di approfittare delle nuove opportunità messe a disposizione dalle norme sulle donazioni e la necessità di rafforzare i rapporti tra enti e associazioni del territorio di Varese al fine di costituire una vera e propria “rete di assistenza” per le persone più fragili.