L’Orchestra della Svizzera italiana diretta da Riccardo Minasi esegue l’Eroica di Beethoven

La stagione dell’Osi, l’Orchestra della Svizzera italiana, prosegue questa settimana con l’Eroica di Beethoven.

Dopo il grande successo del Konzertmeister Osi Robert Kowalski, arriva il secondo concerto della stagione OSI in Auditorio, dopodomani giovedì 20 gennaio alle 20.30 presso l’Auditorio Stelio Molo della RSI a Lugano. L’Orchestra della Svizzera italiana proporrà l’Ouverture in do maggiore in stile italiano D 591 di Franz Schubert e la celebre Sinfonia Eroica di Beethoven, sotto la guida del direttore d’orchestra e violinista italiano Riccardo Minasi (nella foto).

Intanto c’è grande attesa per l’arrivo a Lugano del controtenore americano di origini indiane Bejun Mehta: il prossimo giovedì 27 gennaio la sua voce incredibile affronterà tre arie spericolate di Händel, prima di salire sul podio per dirigere due sinfonie di Haydn e Mozart.

Il concerto del 20 gennaio sarà diffuso anche in diretta radiofonica su RSI Rete Due e in Videostreaming RSI.

L’accesso ai concerti, per le persone a partire dai 16 anni, sarà consentito unicamente con certificato Covid 2G valido (vaccinati o guariti) e documento d’identità.

Qui il link per l’acquisto dei biglietti