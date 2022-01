L’ospedale di Varese è l’unico hub vaccinale della Sette Laghi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

L’Asst Sette Laghi, nel ricordare che è possibile far slittare di qualche giorno l’appuntamento fissato per il richiamo nei bambini tra i 5 e gli 11 anni utilizzando il portale dedicato, raccomanda di mantenere la stessa sede vaccinale.

« L’unico centro vaccinale di ASST Sette Laghi per i bambini è quello dell’Ospedale di Circolo – chiarisce in una nota la Sette Laghi –

Tutte le seconde dosi pediatriche si somministrano in una delle Aule formazione al piano terra del Padiglione centrale.

Non spostare la seconda dose su un centro vaccinale della nostra Azienda diverso da Varese-Ospedale di Circolo: non verrebbe somministrata!»