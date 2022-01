L’uomo arrestato a Saronno ammette: “Ho tirato un pugno a Francesco Costa”

Michele La Mura ha ammesso di aver tirato un pugno a Francesco Costa, il saronnese deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo l’aggressione, avvenuta lo scorso 8 gennaio in seguito ad un diverbio tra la vittima e una barista del locale nel quale aveva appena consumato un drink in compagnia di un amico.

La Mura, 51 anni e gestore del bar insieme alla moglie, è stato interrogato in sede di convalida dell’arresto, questa mattina (mercoledì) dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, alla presenza del suo difensore Ezio Tursi che, tuttavia, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Le manette erano scattate lunedì 17 gennaio dopo una rapida indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Saronno, guidati dal maggiore Fortunato Suriano e coordinati dal sostituto procuratore Susanna Molteni. La Mura avrebbe aggredito l’uomo in via Varese dopo che questi aveva avuto un diverbio sul prezzo della consumazione nel bar e al culmine del quale erano volati anche alcuni insulti. Per lui l’accusa è omicidio preterintenzionale.