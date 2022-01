“Macchina sfasciata per un colpo di clacson in pieno centro a Cassano Magnago”

Una brutta avventura che un nostro lettore ci ha raccontato. È capitata a Cassano Magnago, nella serata di venerdì 14 gennaio: un colpo di clacson per salutare la sua fidanzata, due individui che interpretano male e se la prendono prima con lui, poi con la sua auto, spaccandogli il finestrino e lo specchietto e andando via come se niente fosse.

Ecco il racconto del nostro lettore

Buonasera,

Vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa Cassano Magnago, con la precisione il centro storico Via San Giulio.

Porgo alla vostra attenzione il fatto che venerdì sera, intorno alle ore 19 sono stato aggredito da due individui (certamente non italiani, dico questo non per razzismo o cose strane ma per certezza).

Il motivo è semplice, ho suonato il clacson alla mia compagna che passeggiava col cane per salutarla.

Nel giro di qualche secondo venivo avvicinato al finestrino da queste due persone che mi minacciano di morte, sia me che la mia compagna, tutto questo senza nessun motivo.

Dopodiché se la prendono con la mia macchina nella quale ero ancora seduto.

Dopo si son allontanati senza nessuna fretta lungo la via.

Sono esasperato, ho scritto per mesi e mesi al sindaco per denunciare l’illegalità che c’è nel quartiere, spaccio h24 e brutte persone che fanno da ronde.

Ovviamente andrò a denunciare tutto ai carabinieri, che ho chiamato subito.

Filippo