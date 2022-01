“Mai pagato tangenti al funzionario del Comune di Induno Olona”

Si avvicina la decisione che potrebbe portare al dibattimento – o alle prime decisioni con riti alternativi – per alcuni degli imputati per i fatti legati alla sospetta corruzione a Induno Olona che più di due anni fece scattare le manette a tre persone, fra le 26 indagate a vario titolo per reati contro la pubblica amministrazione.

Oggi, mercoledì 12 gennaio di fronte al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Fertitta (ora magistrato di sorveglianza ma “dispensato“ per questo processo a svolgere funzioni gip a Varese) si è fatto un passo in avanti per arrivare a definire le posizioni degli imputati in un processo che vede le tre posizioni principali – quelle afferenti il geometra comunale Walter Bardelli, l’agente di commercio Davide Bergamasco e l’imprenditrice Silvana Moretti – oltre alle figure minori che gravitano sempre nell’orbita di questo procedimento: mentre Bardelli e Moretti discuteranno l’udienza preliminare, Bergamasco ha optato per il rito abbreviato.

A parlare oggi è stato un imprenditore interrogato dal pubblico ministro Massimo Politi; l’imputato (difeso dall’avvocato Andrea Prestinoni), accusato di aver celato le tangenti sotto falsa fatturazione rilasciata dall’azienda per acquisto di catrame ha risposto al pm negando di aver mai versato soldi a Bardelli.

Sempre nel corso dell’udienza di mercoledì si sono perfezionati anche i rimanenti riti: tre imputati hanno richiesto una pena applicata su richiesta delle parti (patteggiamento), due hanno optato per il rito abbreviato, due seguiranno il rito ordinario dunque in attesa di esito dell’udienza preliminare che deciderà o meno se rinviare a giudizio. Il 18 marzo avverrà la discussione su tutte le posizioni con probabile replica in data da definire.