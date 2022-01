Malore mentre fa manovra, anziano in gravi condizioni a Cuveglio

Un uomo di 84 anni è stato soccorso intorno alle 9,30 di questa mattina – giovedì 20 gennaio – a Cuveglio in seguito a un malore avvenuto mentre si trovava a bordo della propria auto nel parcheggio di un poliambulatorio in via Asilo, ovvero nei pressi della strada principale (via Battaglia di San Martino) che attraversa il paese valcuviano. (foto di repertorio)

L’anziano stava effettuando una manovra quando si è sentito male e, con la sua vettura, è andato a sbattere contro una recinzione. Sul posto sono intervenute una ambulanza e un’automedica oltre alla pattuglia della Polizia Locale: l’uomo è stato stabilizzato sul posto ma le sue condizioni sono considerate gravi. È quindi stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese.