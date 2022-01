Malta è il primo paese della UE a legalizzare la cannabis. L’Italia la seguirà?

Il governo Maltese ha approvato una legge storica che decriminalizza alcune quantità di cannabis ad uso ricreativo, regolandone la coltivazione domestica e dando la concessione all’apertura di club di cannabis senza scopo di lucro.

La nuova legge farà di Malta il primo paese della UE a legalizzare la cannabis per uso personale.

La misura non regolamenta la vendita di cannabis ricreativa ai consumatori a scopo di lucro, il che significa che queste transazioni, se avvengono, rimarranno illegali e punibili dalla legge.

I club di cannabis senza scopo di lucro potranno coltivare e distribuire la cannabis tra i membri – a condizione che le organizzazioni siano limitate a 500 persone e seguano le linee guida.

Sarà anche permessa la coltivazione di un massimo di quattro piante per famiglia, e fino a 50 grammi di cannabis secca potranno essere conservati a casa per uso personale. Nessun limite di THC è stato stabilito, almeno per ora.

Malta non è di certo nuova a queste “aperture controverse”, ospitando la sede di numerosi casinò online.

La prima di tante nazioni a legalizzare?

Seguendo l’esempio di Malta, numerose nazioni in Europa potrebbero seguirne l’esempio, aprendosi a questo settore. Come successo negli Stati Uniti, questo potrebbe essere un effetto domino, che si diffonde stato per stato.

Dopotutto se una persona deve guidare attraverso il confine di stato per comprare un pacchetto di ice cream o di kush alla fragola da un dispensario, non ha senso perdere tutte le entrate fiscali. Le frontiere aperte dell’UE potrebbero creare una situazione simile.

Ovviamente è difficile dire se e come le nazioni della Unione Europea inizieranno a discutere questo argomento e vorranno probabilmente aspettare di avere un qualche tipo di riscontro prima di mettersi in moto.

Questo in quanto parliamo di un qualcosa discusso in abbondanza nel corso del tempo e spesso poco ben visto dalle fazioni più conservative del parlamento. Diamo uno sguardo alla situazione attuale.

Situazione attuale

La situazione attuale in Europa è piuttosto stagnante; ognuno rimane fisso con lo sguardo sugli stati che lo circondano per capire quale sarà lo stato a fare la prima mossa. Non è chiaro quello che succederà, ma sembra che alcuni governi si siano già mossi a riguardo.

Non è un mistero che numerosi stati, inclusa l’Italia, hanno già provato in passato ad aprirsi a questo settore. In Italia infatti è stata approvata la legge che ne permette la coltivazione in casa, con un massimo di 500MG che è possibile detenere.

Una mossa molto apprezzata dai sostenitori del settore, ma che alcuni non trovano “abbastanza” per trarre beneficio da uno che potrebbe essere il settore trainante di un paese, insieme al turismo.

Al momento il governo non ha annunciato nessun cambio sul fronte e non si aspettano modifiche alla legge attuale.

Cosa potrebbe succedere in futuro

Come abbiamo detto, le nazioni Europee e non solo, stanno monitorando la situazione prima di prendere una scelta a riguardo. L’Europa, nonostante la cannabis abbia diverse regolamentazioni e non sia legale, non viene vista in ottica negativa, o almeno, non come veniva vista in passato.

Sbilanciarsi troppo sulla legalizzazione della cannabis potrebbe essere rischioso, almeno per ora, in quanto è difficile fare passi indietro quando parliamo di leggi di questa portata. Sicuramente, in futuro ci saranno maggiori aperture per il settore della cannabis.

In questi anni la legalizzazione della CBD e della marijuana a scopo medico hanno dimostrato che i governi riconoscono il valore di questa pianta e non possono tappare le ali alla sua crescente popolarità.

Inoltre, se parliamo del peso economico del settore della cannabis (61 miliardi a livello globale) possiamo capire quanto, accaparrarsi questo settore, possa giovare all’economia di tutta l’Europa.