Martedì 18 gennaio il funerale di don Gabriele Crenna, “si è preso cura della sua comunità”

«Quando è arrivato qui a Porto Valtravaglia, ormai tre anni e mezzo fa, era già malato. L’ho conosciuto dentro il tempo della sofferenza – racconta don Luca, parroco di Porto Valtravaglia – ma lui non ha mai smesso di lottare. Ha sempre vissuto questa dimensione di vita con profonda fede, pregando ogni giorno per la sua comunità».

Nella giornata di oggi, 15 gennaio, a soli 66 anni è venuto a mancare don Gabriele Crenna. A piangere la sua scomparsa le comunità di Porto Valtravaglia, dove risiedeva ormai dal 2018, quella di Dumenza e quella di Morazzone, presso la quale fino a quattro anni fa ricopriva la carica di parroco.

«Gli ultimi anni qui a Domo non sono stati facili per lui – continua don Luca – eppure non hai mai perso il sorriso del cuore e non ha mai smesso di pregare per questa comunità. Credo che per noi sia stato una grazia. Qui a Domo si sentiva a casa, tante persone con piccoli e grandi gesti lo hanno costudito e lui, allo stesso modo, è riuscito a prendersi cura di noi, pur dentro alla dimensione della malattia».

Da domani, domenica 16 gennaio, fino a lunedì, la salma si troverà presso la chiesa di Domo. Durante la giornata sarà possibile recarsi lì per fare delle preghiere personali mentre per le ore 21:00, di entrambi i giorni, è previsto un momento di preghiera “comune”.

Il funerale si terrà martedì 17 gennaio alle ore 11:00, sempre presso la chiesa di Domo. Per permettere a tutti di parteciparvi, visti i soli 50 posti a sedere interni, nel parcheggio verranno messe delle sedie e un amplificatore.