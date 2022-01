Mastini a caccia di punti playoff nella trasferta di Bressanone

Il KO patito giovedì sera nel derby con il Como ha complicato il cammino dei Mastini Varese verso i playoff di IHL. Per accedere alla fase finale del campionato i gialloneri devono arrivare tra le prime tre squadre del Qualification Round e attualmente la squadra di coach Matteo Malfatti è appunto terza, ma con un margine ridotto sull’Appiano.

I Pirati hanno infatti appena battuto il Bressanone e, con la decurtazione dei punti ottenuti nella prima fase del torneo, sono ora alle spalle di Vanetti e compagni: gialloneri a quota 10, Appiano a 8 a parità di partite disputate (tre per squadra sulle otto che compongono il girone). Per questa ragione la trasferta di sabato sera dei Mastini a Bressanone appare molto importante: i Falcons sono precipitati all’ultimo posto e stanno attraversando un momento difficile, quindi per il Varese questa è una occasione da sfruttare, sperando che i padroni di casa non trovino il classico “colpo di coda” per provare a risalire. (foto T. Munerato/Mastini)

La partita è in programma a partire dalle 20,30 alla Eishalle Brixen mentre l’Appiano osserverà il turno di riposo: l’obiettivo dei Mastini dev’essere quello di allungare a 5 le lunghezze di vantaggio al di sopra della fatidica “linea”, sfruttando le difficoltà offensive degli uomini di Gschliesser e inserendo al meglio i due stranieri freschi di ingaggio, McGrath e Capannelli. I due canadesi hanno permesso a Malfatti di avere due valide aggiunte – uno per reparto – e di dare maggiore equilibrio alle linee e contro il Como, a parte la pesante penalità del difensore (5′ per la carica a Vola), hanno mostrato buoni numeri, con l’attaccante che ha fatto segnare il primo punto con un assist a Piroso. A Bressanone dovranno proseguire su questa strada ed essere determinanti per le fortune di un Varese che cerca con forza i playoff e che finora se li sarebbe meritati. Ma finché il traguardo non sarà tagliato, la squadra di Malfatti non potrà dormire sonni tranquilli.

La gara di Bressanone sarà diretta dai signori Bagozza e Tirelli assistiti da Mair e De Toni, i tifosi gialloneri potranno affidarsi alla consueta diretta di Radio Village sperando che porti con sé buone notizie.