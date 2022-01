Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: i “meme” l’avevano predetto, ecco i migliori

Servono ad ironizzare, irriverenti e senza filtri, i meme: immagini satiriche che ormai da anni sono diventati uno dei pilastri fondanti della “cultura social“.

Era già qualche giorno – dalla terza votazione in poi – che il mondo del web iniziava ad azzardare l’ipotesi, aggrappandosi all’ilarità delle Meme, che Sergio Mattarella sarebbe stato rieletto Presidente della Repubblica, nonostante avesse più volte ribadito che non era intenzionato a tornare a ricoprire la carica.

Eppure, alla fine, i meme avevano ragione: dopo il sospiro di sollievo generale, ecco che tutte le pagine di internet iniziano a produrre una serie ininterrotta di immagini satiriche che riguardano il presidente Mattarella: tratte da film, videogiochi, cartoni animati, coronate da frasi storiche e divertenti, il fotomontaggio del Presidente della Repubblica è ovunque.

Per quanto un racconto del genere possa sembrare offensivo nei confronti di Mattarella, questo fenomeno in realtà empatizza con lui: tutti sapevano e vedevano quanto ormai il Presidente sentisse il peso della sua carica, oltre al fatto di considerare più corretto e democratico lasciare il posto ad un successore. Il Senato, però, tra le brutte figure e il cattivo gusto di molti che si sono divertiti a giocare con il potere di voto, proponendo nomi assurdi al posto di prendere seriamente in mano la situazione e l’indignazione di chi, giustamente, intendeva affrontare l’elezione in maniera corretta, non è riuscita a trovare nessun altro nome che mettesse tutti d’accordo. E’ stato così necessario chiedere all’ormai ex presidente Mattarella di accettare nuovamente la carica, riprendendo in mano le redini.

La rielezione non è la norma: anche Giorgio Napolitano, predecessore di Mattarella, era stato rieletto una seconda volta, ma anche in quell’occasione era stato l’unico modo per trovare una soluzione che andasse bene per tutti, o quasi. E sarebbe dovuta rimanere un’eccezione.

Per questo motivo le meme circolate nelle ultime ore, che ritraggono Mattarella in procinto di partire o che parla alla scrivania dal suo ufficio circondato dagli scatoloni del trasloco, legato alla sedia o photoshoppato nelle scene dei migliori film, raccontano in realtà ciò che provano gli italiani dopo la sua rielettura: sollevati, perché consci che sia stata fatta la miglior scelta possibile, dispiaciuti, perché consapevoli di ciò che realmente era la volontà di Sergio Mattarella e profondamente delusi, da un Senato incapace di prendere seriamente un momento alto come quello dell’Elezione del Presidente della Repubblica.