Il medico di Vergiate lascia l’attività, il sindaco scrive a Ats Insubria

Il 31 gennaio la dottoressa Luigia Tosi, medico di assistenza primaria con ambulatorio a Vergiate, lascerà il suo posto e i suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta. Il sindaco di Vergiate Daniele Parrino segnala però come a diversi concittadini non sia giunta alcuna comunicazione, e mercoledì 26 gennaio ha scritto a Ats Insubria per chiedere chiarimenti sulla procedura da seguire in questi casi.

«Considerato – aggiunge poi il primo cittadino nella lettera – che nel breve periodo ci saranno degli ulteriori pensionamenti dei medici di assistenza primaria, chiedo di valutare tempestivamente una nuova riorganizzazione dei medici per evitare di creare disagi agli assistiti vergiatesi e in particolar modo alla fascia di popolazione più fragile».

«L’Amministrazione comunale – conclude – si rende disponibile a collaborare per trovare soluzioni che possano garantire la continuità della presenza sul territorio vergiatese dei medici di base, mettendo anche a disposizione gli ambulatori di proprietà comunale».