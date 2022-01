Mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Varesina a Vedano Olona

Proseguiranno ancora per un mese i lavori in corso nel tratto della strada provinciale 233 Varesina che dal Ponte di Vedano arriva fino al ponte sul torrente Quadronna, prima della salita che porta a Vedano Olona e a Castiglione.

L’intervento, per un importo di quasi 500mila euro, è finanziato dalla Provincia di Varese ed è finalizzato alla messa in sicurezza della strada come spiega il geometra Piermarco Zolla, direttore dei lavori: «Si stanno rifacendo cordoli e guard-rail che erano in pessime condizioni, praticamente si stava ribaltando tutto in diversi punti e anche sul ponte sul torrente Quadronna».

Sempre in un’ottica di sicurezza verranno tagliate tutte le piante pericolose che incombono sulla strada e verranno posizionati dei segnali luminosi lampeggiati sulle curve.

Infine verrà sistemata l’illuminazione sulla grande rotonda del Ponte di Vedano e sarà rifatta, verso il mese di marzo, anche la pavimentazione.