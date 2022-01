A Milano la polizia locale sequestra 17mila mascherine Ffp2 e chirurgiche

Nei giorni scorsi il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia locale di Milano ha sequestrato oltre 17mila mascherine di tipo “Ffp2” e “chirurgiche” in seguito a un’ispezione in un negozio e magazzino di via Niccolini, gestito da una persona di nazionalità cinese che è stata indagata.

Il sequestro è di tipo penale per frode in commercio per quanto riguarda 16.600 mascherine “Ffp2”, di tipo amministrativo per 830 mascherine “chirurgiche” destinate all’utilizzo dei bambini con marchio CE non conforme e quindi prive delle caratteristiche di fabbrica che le individuano quali D.P.I.

Nei giorni precedenti il personale del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico era impegnato nel controllo del rispetto delle normative anti-Covid sulla linea di superficie 56 e alla fermata della metropolitana Loreto. Qui la pattuglia aveva notato che all’interno di un negozio erano esposte mascherine non conformi e aveva proceduto al sequestro amministrativo di 121 mascherine “Ffp2” con marchio CE irregolare, raccogliendo gli elementi utili a risalire al rivenditore di via Niccolini.