Minorenni rapinati a Varese, la ripresa dei viaggi da Malpensa e Linate e il falò dei monelli nel podcast del 12 gennaio

Le principali notizie di mercoledì 12 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Hanno tentato la rapina domenica sera nella centralissima via San Francesco d’Assisi a Varese non distante dal parcheggio dell’Aci, ma sono stati fermati dalla polizia: sono finiti nei guai tre minorenni ora denunciati per tentata rapina in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di altri tre ragazzi. I tre minorenni, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, avevano aggredito e minacciato le vittime per farsi consegnare il portafogli e i soldi, senza però riuscire nel loro intento, anche grazie al tempestivo intervento delle sirene della Polizia di Stato.

Il segno è ancora decisamente meno, ma quest’anno il periodo di feste tra Natale, Capodanno e l’Epifania vede oltre un milione di passeggeri in movimento dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Una flessione del 39,8% rispetto allo stesso periodo del 2019-20, alla vigilia dell’annus horribilis per l’aviazione mondiale, il 2020, che avrebbe portato al crollo dei movimenti a causa del Covid. Ancora una enormità se si pensa ai tempi in cui le oscillazioni di pochi punti percentuali venivano osservate con preoccupazione.

Un mese in più per la pista di pattinaggio allestita ai Giardini Estensi a Varese: la richiesta è arrivata da parte di alcune associazioni sportive dilettantistiche che qui avranno modo di tenere i corsi. La struttura quindi, allestita in occasione delle festività natalizie, resterà ancora all’interno del parco: non solo per i corsi, ma anche per gli utenti privati.

Niente falò in piazza a Varese per sant’Antonio a causa delle norme anti-assembramento: ma non tutto è perduto. I Monelli promettono che anche quest’anno, anche se non in una festa di piazza il 16 gennaio sera, sarà possibile affidare a sant’Antonio i propri sogni. I bigliettini con i desideri che tradizionalmente venivano gettati nel falò, potranno essere depositati nella chiesa della Motta nei giorni precedenti, o inviati via mail a monellidellamotta@gmail.com. Come verranno poi buttati nel fuoco? Il mistero è totale, ma i Monelli invitano a seguire le varie pagine social del falò per assistere al nuovo evento.

A Varese torna EcoRun, la festa dello sport e dell’ecologia. Sabato 9 e domenica 10 aprile Varese diventerà una “piccola cittadella dello sport” dove corse, passeggiate, visite guidate, giochi per bambini e musica animeranno strade e piazze. Il focus principale di EcoRun Varese è, ovviamente, la corsa, che si declina in diversi itinerari dalla 20 KM competitiva FIDAL, alla 5 KM non competitiva. Ma insieme all’aspetto sportivo c’è quello ecologico durante EcoRun le strade cittadine saranno chiuse al traffico per permettere a tutti di godere a pieno gli eventi collaterali e le meraviglie che regala la Città di Varese.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify