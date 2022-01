Il Miv di Varese presenta otto incontri dedicati al mondo digitale

Appuntamento al cinema. Questa volta però non per guardare un film. Il Multisala Impero di Varese presenta un’iniziativa originale. In un momento particolarmente delicato per il settore, a causa della pandemia, la sala cinematografica rilancia e offre ai suoi clienti (e non solo) una proposta insolita.

Otto incontri di formazione gratuiti dedicati al mondo del digitale e dei social, aperti a tutti coloro che vogliono capire come utilizzarli in un ottica business. Gli appuntamenti prenderanno il via il 21 febbraio, con cadenza settimanale. In “cattedra” ci sarà Andrea Albanese, varesino ed esperto di comunicazione e di marketing.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (20 gennaio) e vede il patrocinio di Regione Lombardia, Confesercenti Varese, Università dell’Insubria, Proloco Varese, Comune di Varese. Una serie di realtà che hanno voluto sostenere il progetto: «Il Multisala Impero di Varese è operativo da 82 anni, questo anche grazie ai tanti che l’hanno sempre sostenuto e frequentato. Abbiamo quindi pensato di fare qualcosa per la collettività, offrire un corso gratuito dedicato al mondo dei social e delle strategie digitali che può essere utile a molte aziende e realtà del territorio», spiega Andrea Cervini del Miv.

Presente all’incontro anche il sindaco Davide Galimberti che ha sottolineato: «Una iniziativa che punta alla ripartenza, dove tutti sono chiamati ad essere partecipi. I contenuti che tratta il corso infatti, offrono diversi spunti e occasioni per coloro che vogliono essere protagonisti del mondo digitale e del business in prima persona».

Gli incontri, infatti, sono aperti a tutti e dedicati, in modo particolare, a coloro che hanno un’azienda o una attività. Durante le lezioni si potrà capire come aumentare le vendite e attirare i possibili clienti. Come fare business, anche in un’ottica di rilancio del territorio dal punto di vista turistico. «Ci sono tante opportunità di lavoro sul nostro territorio ed è possibile fare in modo che sia attrattivo per il mondo esterno, per le aziende, per i commercianti, per i singoli consumatori», spiega Andrea Albanese. Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp diventano così un vero strumento di lavoro.

Presente all’incontro anche Romana Dell’Erba, presidente di Confesercenti: «Siamo molto contenti di tutte le iniziative che propongono e promuovono una cultura divulgativa, come avviene in questo caso. È una iniziativa che scopre l’altruismo e lo mette a disposizione degli altri, siamo felici di divulgarlo ai nostri associati».

Il primo appuntamento del corso è in programma per il 21 febbraio, dalle 20 e 15 alle 22.15. Seguiranno altri sette incontri a cadenza settimanale. Il primo incontro tratterà il tema “Digitale e social per fare business. Cosa funziona e cosa no e perché”. Seguiranno altri appuntamenti dove si parlerà di come utilizzare i comuni social per attirare clienti, come gestire i propri profili, come vendere e molto altro. Per partecipare è richiesto il Green Pass rafforzato. Tutte le informazioni e le iscrizioni al seguente link https://bit.ly/MivFormazioneSocial o Paola Frascaroli al numero 347.2311152.