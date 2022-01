È morto il dottor Milos Kogoj, storico medico di Cittiglio e del mondo dello sport

È morto a 98 anni il dottor Milos Kogoj, un punto di riferimento importante per Cittiglio, ma che ha portato la sua opera anche nel mondo dello sport e della musica.

Il dottor Kogoj era nato in Slovenia nel dicembre del 1923. Dopo la laurea in Medicina a Pavia, è arrivato a Cittiglio dove ha iniziato l’attività, portata avanti per 45 anni, diventando un punto di riferimento per il paese.

Negli anni si è impegnato in svariati campi, dallo sport dove è stato responsabile medico del settore giovanile del Varese Calcio per molti anni, alla musica, dove ha ricoperto il ruolo di presidente del Corpo Musicale di Cittiglio. Proprio la banda alla quale è stato legato per tanti anni, lo scorso 12 dicembre, in occasione del suo 98esimo compleanno, ha suonando sotto la finestra di casa sua.

Anche nel volontariato ha dato il suo apporto nella Lega Italiana Per la Lotta Contro i Tumori, oltre a opere nel sociale e nella promozione dei valori culturali.

A ricordarlo anche il sindaco Rossella Magnani, legata al dottor Kogoj come ex paziente, ma anche come amica:«È una perdita importante per il paese. È stato il medico di base per molti anni, ma anche quando è andato in pensione ha continuato ad essere un punto di riferimento, sempre disponibile a dare un consiglio o a dare conforto a chi ne aveva bisogno». Magnani lo ricorda come un uomo di grande cuore e cultura: «Amava la vita, era un amante della musica, della letteratura, dell’arte. Aveva sempre un libro sulla scrivania e ha sempre continuano a documentarsi, anche in medicina. Con lui si potevano intraprendere conversazioni di grande spessore. Mancherà molto a tutti noi, come medico e come uomo».

Il figlio Marco ha seguito le sue orme e oggi è il medico di base di Cittiglio. I funerali si terranno venerdì 7 gennaio, alle 15, alla Chiesa Parrocchiale di Cittiglio.