È morto Federico Cebrelli, il papà della nostra collega Maria Carla. Aveva 83 anni e per tutta la vita ha vissuto nella sua amata Angera.

Federico era molto conosciuto in paese per la sua attività di agricoltore ai piedi della Rocca, luogo a cui ha dedicato per tutta la vita cura e attenzione.

Negli ultimi anni, nonostante la malattia, è stato un nonno affettuoso per i nipotini Leonardo e Anita.

I funerali si terranno nella mattinata di sabato nella chiesa Parrocchiale di Angera.

A Maria Carla, Michele e ai piccoli Leonardo e Anita va l’abbraccio di tutta la redazione.