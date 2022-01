È morto Veglio Astori, per 20 anni massaggiatore del Varese Calcio

Per 20 ani si è preso cura dei muscoli dei giocatori del Varese Calcio, accompagnando la squadra biancorossa in epoche che hanno fatto la storia dello sport ai piedi del Sacro Monte.

Veglio Astori è morto a 84 anni. Nato a Corsico, è arrivato a Varese per lavoro nel 1976 ed è rimasto legato ai colori biancorossi fino al ’96, non andando più via dalla Città Giardino. Ha vissuto le presidenze dei Borghi, poi di Milanese e di Orrigoni, avendo a che fare con pezzi di storia come Peo Maroso e Ricky Sogliano, diventando a sua volta un’indimenticabile figura dello sport varesino.

Non solo calcio: il suo lavoro lo ha portato a collaborare anche nel mondo del ciclismo, curando i muscoli di Merckx e Adorni, ma anche quelli degli sciatori Thoeni e Gros.

L’ultimo saluto a Veglio sarà mercoledì 26 gennaio alle ore 14:45 alla Sala del Commiato di via Mulini Grassi a Varese e poi sarà accompagnato al cimitero di Ganna.