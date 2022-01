Musica e comicità al Teatro di Varese con Eleazaro Rossi, Angelo Branduardi e i Jethro Tull

Musica e comicità per i prossimi appuntamenti in programma al Teatro di Varese. Il mese di gennaio si chiude all’insegna delle risate con uno dei comici più amati. Sul palcoscenico di Piazza Repubblica, infatti, è in programma lo spettacolo di Eleazaro Rossi. Venerdì 28 gennaio, alle 21, appuntamento con “The Eleazaro Experience”, ovvero “un unico flusso di coscienza che attraversa la vita dell’attore attraverso salti temporali: l’infanzia, il nome scelto dai genitori e la singolare educazione ricevuta, poi l’educazione impartita alla figlia, il rapporto con quest’ultima e le difficoltà incontrate da una padre nella gestione di una piccola donna, da qui il rapporto dell’autore con la femminilità, il femminismo e le relazioni uomo/donna. Infine la religione, la creazione, il rapporto di un maschio eterosessuale con l’omosessualità e, di nuovo, con la paternità”.

Il primo fine settimana di febbraio è all’insegna della musica. Venerdì 4 febbraio, alle 21, in scena Angelo Branduardi con “Il cammino dell’anima tour”. Un concerto che per il cantautore e musicista arriva dopo pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo lavoro omonimo “Il Cammino dell’Anima” e nel quale sarà accompagnato da Fabio Valdemarin (tastiere, chitarra, cori); Antonello D’Urso (chitarre, cori); Stefano Olivato (basso elettrico, contrabbasso elettrico, chitarra, armonica, cori,) Davide Ragazzoni (batteria e percussioni).

Il giorno dopo, sabato 5 febbraio, alle 21, in scena ci saranno i Jethro Tull. La storica formazione sarà in scena con i suoi brani più famosi. Sul palco Ian Anderson e band.

Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi al Teatro di Varese al sito ufficiale www.teatrodivarese.it.