Nel sito di Ats Insubria una sezione con le regole aggiornate sull’export agroalimentare

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS Insubria prosegue le attività previste nell’ambito del progetto “Misure di supporto all’export di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e di animali vivi da aziende lombarde verso paesi terzi”.

L’apertura a mercati esteri prevede anche la promozione delle indicazioni vigenti per garantire le norme igienico sanitarie, richieste dai paesi terzi importatori, per le imprese presenti nei territori di Varese e Como.

Proprio per questo, e per tutto il comparto interessato all’export agroalimentare è in costante aggiornamento una pagina presente nella sezione veterinaria di ATS Insubria. Nella sezione “Export alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e animali vivi” sono pubblicate informazioni d’interesse in materia, quadri normativi, contatti e indicazioni utili per le aziende del settore.