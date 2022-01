Una newsletter per la biblioteca civica di Varese

Grandi novità dalla biblioteca civica di Varese, che inaugura in questi giorni la sua newsletter, una iniziativa che nella sua prima uscita è stata dedicata a tutti gli iscritti che hanno preso almeno un libro negli ultimi tre anni: ben 5775 persone, un già vastissimo pubblico di lettori.

il periodico via email conterrà tutte le notizie legate alla biblioteca, agli eventi e al mondo della cultura a portata di mano: dalle ultime uscite di narrativa, fumetti, saggistica ai prossimi eventi ed incontri, al fine di rinsaldare ulteriormente il legame con la Città, che ha sempre manifestato attenzione e affetto nei confronti della sua biblioteca.

«La Biblioteca civica di Varese, anche in questi ultimi anni segnati dalla crisi epidemica, non è mai venuta meno a tale compito: ha garantito i propri servizi, ha mantenuto un costante rapporto con i propri frequentatori ed ha rafforzato ancora di più la propria offerta libraria e la propria proposta culturale, inventando nuove strategie e sempre nuove iniziative – Ha commentato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – A tutti coloro che operano con dedizione e passione in questo luogo va il mio sentito ringraziamento per questa nuova iniziativa. e ai Cittadini e alle Cittadine di Varese vanno i miei più sinceri auguri di… buona lettura».

La newsletter non sarà disponibile solo per i nuovi iscritti, ma anche per chiunque avesse desiderio di riceverla: basta fare richiesta inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.varese.it