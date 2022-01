Come fare in caso di problemi con la raccolta dei rifiuti a Varese

Come ormai molti varesini sanno, è cambiato con il primo di gennaio il gestore della raccolta rifiuti a Varese: da Acsm Agam Ambiente si è passati all’impresa Sangalli di Monza.

Fin da subito, sono piovute alla redazione di Varesenews segnalazioni da tutta la città: dai disguidi sul ritiro non eseguito a dicembre dalla azienda precedente, ai mancati ritiri nei calendari del nuovo anno già presenti.

Gran parte delle email e dei messaggi che riceviamo si concludono con un “Scriviamo a voi perchè non c’è app o numero di telefono, non abbiamo riferimenti a cui mandare le nostre segnalazioni”.

In realtà è necessario fare una precisazione: un sito, per quanto per il momento scarno, è già esistente, ed esiste anche un numero verde attivo per le segnalazioni.

Il sito si chiama varesepulita.it ed è in costruzione: a “regime” darà tutte le info su raccolta differenziata, pulizia urbana e recupero di ingombranti, per il momento segnala solo il numero verde e i calendari della raccolta differenziata per le varie aree da gennaio ad aprile (il periodo che l’impresa Sangalli ha definito “di transizione” e dove i momenti e le modalità di raccolta restano sostanzialmente identici, o molto simili, a quello che avveniva prima)

Il numero verde invece è l’ 800.40.12.70 è quello dell’Impresa Sangalli ed è già operativo per le segnalazioni anche per la città di Varese, come ha confermato a chi scrive l’operatore di turno. Il servizio telefonico è in funzione da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 12.