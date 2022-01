Nuova organizzazione per Fratelli d’Italia Gallarate

Insieme alla Sicurezza e alla tutela dei cittadini, delega con l’Assessore Francesca Caruso, il Welfare e il Territorio rappresentano le priorità del neo Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Stefano Romano. «Con la nomina ufficiale, giunta dal Presidente di FdI Giorgia Meloni, alla guida del Circolo di Gallarate è necessario procedere alla creazione di una struttura del partito che sia agile, in contatto stretto con il territorio e in grado di dare vita ad azioni rapide ed efficaci ai problemi dei cittadini – ha dichiarato Stefano Romano -. La nuova organizzazione che affiancherà Romano nella guida del partito si baserà su un Direttivo e quattro Dipartimenti con il compito di coniugare le tematiche di politica locale con gli indirizzi di politica nazionale.

All’interno del Direttivo vi saranno Luca Sorrentino, Elisabetta Rubino, Roberto Sciacca e Roberto Gjini quest’ultimo Referente dei giovani. Le tematiche legate al mondo del lavoro, della cultura e dell’istruzione e dei giovani saranno curate dal Dipartimento Lavoro, Cultura e Politiche giovanili guidato da Roberto Bianchi, già Assessore Comunale con la Giunta Greco.

A seguire il Dipartimento Territorio assegnato a Rossana Lombardo, che gode già di un’importante conoscenza del territorio maturata nelle consulte cittadine.

Ancora il Dipartimento Commercio/Attività Produttive e Urbanistica, guidato da Alessandro Frisoli, che seguirà due tematiche strettamente connesse con il tessuto urbano e produttivo di Gallarate. Infine il Dipartimento Welfare e Sanità guidato da Giorgio Bardellini, medico anestesista che con grande generosità ha dato un’importante contributo durante la fase più acuta della pandemia covid19. Largo anche ai giovani che avranno modo di maturare e sviluppare le proprie idee e progetti all’interno di uno spazio dedicato in cui trattare argomenti legati al mondo della gioventù e del rapporto tra giovani e politica per sviluppare una coscienza metapolitica e formare la classe politica del domani.

«Il primo Direttivo avrà come Focus l’Ospedale Unico e Malpensa, temi strettamente connessi con la salute dei cittadini e con il mondo del lavoro in quanto rappresentano le due grandi realtà occupazionali dell’hinterland gallaratese. Per Malpensa è necessario procedere a un rilancio dell’aeroporto con progetti strutturali che riportino lo scalo della brughiera alla produttività pre-pandemia, già allora in forte difficolta a causa del ridimensionamento delle aspirazioni di Malpensa a diventare primo scalo lombardo. E’ necessaria una visione d’insieme che coinvolga il Governo, Amministrazioni locali e Enti territoriali per far ripartire non solo lo scalo ma anche e soprattutto l’indotto collegato che ha forte impatto sui Comuni limitrofi, Gallarate compresa» ha concluso Romano. La squadra è pronta e le sfide importanti per essere sempre presenti sul territorio a tutela dei cittadini e delle fasce più deboli.