Nuova pavimentazione per l’Allea, la via sul lungolago di Angera

(Foto Massimo Dotta – dal gruppo facebook “AngeraNews”)

Sul lungolago di Angera l’Allea, la principale via della città ai piedi della Rocca Borromea, si rifà il look. Tra i cittadini non è passata inosservata in questi giorni la nuova pavimentazione lungo la via angerese che porta dal porto asburgico verso l’imbarcadero. Sulla strada di Piazza Garibaldi l’amministrazione comunale ha infatti dato nuova linfa alla strada con il calcestre di Saltrio.

«Avevamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di famiglie con le carrozzine e diversamente abili. La ghiaia non permetteva di percorrere al meglio la via – spiega il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora -. Questa soluzione in realtà è la pavimentazione che c’è sempre stata sotto la ghiaia, esattamente quello che c’era prima».

Come spiegato dal primo cittadino, occorre del tempo prima che il colore acquisisca il suo effetto naturale. Appena battuto e piallato il calcestre restituisce un effetto molto “lucido”, un po’ da deserto, ma non è quello il vero aspetto della roccia. Il calcestre non è una terra, ma una roccia sbriciolata dal fondo molto compatto, la stessa con cui i romani facevano le grandi strade come la Via Aurelia. «Adesso la via ha questo aspetto perché appena pressata dal rullo, poi sarà più granuloso – prosegue Molgora -. La ghiaia può creare problemi, per esempio alle carrozzine. Ad ogni modo nell’arco di un anno il calcestre si “sporcherà” e tornerà del colore di prima, inoltre con la pioggia un po’ di ghiaia riemergerà».

Se l’amministrazione non è, per lo meno al momento, intenzionata a riposizionare la ghiaia, preferendo aspettare e vedere i risultati del tempo sul calcestre, continuano comunque lavori di riqualifica sull’Allea verso il Municipio, nella parte precedente al porto, dove sono in corso i lavori per il rifacimento del marciapiede e il posizionamento dei nuovi vasi, con il conseguente impianto di irrigazione.