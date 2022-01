Nuove luci alle Bustecche: il centro sportivo del Varese funziona anche la sera

Passo dopo passo il centro sportivo delle Bustecche migliora e inizia a diventare sempre più la casa del Città di Varese.

Dopo la prima squadra, che utilizza il campo principale per gli allenamenti da fine dicembre, da questa settimana anche la squadra femminile ha iniziato a usufruire del nuovissimo sintetico per le proprie sedute. L’installazione delle nuove luci ha permesso infatti di poter allargare il tempo di utilizzo del centro sportivo anche in orario serale.

Nei prossimi mesi sono in programma altri lavori che miglioreranno sempre più le strutture delle Bustecche. Gli spogliatoi devono essere completati, poi sarà il turno della nuova tribune e infine anche l’altro campo adiacente avrà un nuovo manto sintetico. E non è detto che i lavori non proseguano incrementando ulteriormente il centro sportivo, colorandolo sempre più di biancorosso.