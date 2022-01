Nuovi armadietti, segnaletica e imbiancatura per la scuola di Varano Borghi

Passaggi pedonali più sicuri per i bambini all’ingresso e all’uscita da lezione, armadietti dove lasciare libri e quaderni e una nuova vernice che pulisce l’aria da virus e batteri. Si tratta di alcuni degli interventi completati tra la fine del 2021 e gennaio 2022 alla scuola elementare Tamborini e all’asilo di Varano Borghi finanziati dall’Amministrazione comunale.

Galleria fotografica Gli interventi alla scuola di Varano Borghi 4 di 9

Di fronte alla primaria e all’asilo è stata rifatta la segnaletica orizzontale e verticale, al fine di tracciare un nuovo percorso pedonale, che garantisca maggiore sicurezza e tranquillità a bambini e genitori che raggiungono l’istituto a piedi.

All’interno della scuola elementare sono poi stati installati degli armadietti a disposizione degli alunni – uno per ogni bambino – in modo da poter lasciare in classe libri e quaderni senza correre il rischi di contagio che l’utilizzo di un singolo armadio o scaffale avrebbe comportato. Tutte le sei classi sono dotate di 32 armadietti ciascuna. La porticina di ogni scomparto è in lavagna, e i bambini potranno personalizzarla come vorranno coi gessetti. È stata inoltre potenziata la copertura wi-fi, per venire incontro alle nuove necessità dettate dall’emergenza sanitaria e a supporto della didattica a distanza.

A gennaio si è invece completata la tinteggiatura dei soffitti delle due sale mensa dell’istituto con una particolare vernice che, illuminata da alcune lampade uv, permette di attirare e debellare virus e batteri presenti nell’aria. La tecnologia sviluppata dall’azienda Fn Nano è stata utilizzata per la prima volta nella scuola elementare di Lozzo Atestino (in provincia di Padova): il primo istituto a chiudere quando Vo’ diventò zona rossa nei primi mesi del 2020.

Il valore degli interventi avviati dal Comune è di circa 15.000 euro. La scuola ha poi coperto le spese per l’installazione di alcuni depuratori d’aria.