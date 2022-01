Nuovi laboratori a Varese per lo studio di geni patogeni, la festa di sant’Imerio e il Giorno della Memoria nel podcast del 26 gennaio

Le principali notizie di mercoledì 26 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale di Varese sarà dotato di due stanze BSL3. I lavori di realizzazione sono stati assegnati e si concluderanno a maggio. In questi due spazi verranno trattati geni patogeni a elevato rischio individuale anche se a basso rischio collettivo. Parliamo di germi che causano gravi malattie ma che hanno una bassa o moderata probabilità di diffondersi nella comunità. L’investimento necessario, finanziato dall’ASST Sette Laghi, ammonta a circa 200mila euro per realizzare ambienti che rispettino i protocolli indicati anche dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Il sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess che aveva chiesto il suo aiuto in una causa di lavoro, è stato assolto dal collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio presieduto dal giudice Nicoletta Guerrero. L’uomo era a processo sulla base delle accuse di una hostess che la sera del 9 luglio 2018 si rivolse a lui per una causa di lavoro e lo incontrò in un ufficio della palazzina dell’aeroporto, utilizzata dalle sigle sindacali. Secondo la versione della donna il sindacalista, all’epoca in forza alla Fit Cisl, si sarebbe spostato alle sue spalle mentre lei spiegava (carte alla mano) la questione sindacale, le avrebbe accarezzato il collo e l’avrebbe palpeggiata. L’imputato è stato assolto per l’insussistenza degli elementi oggettivi: sono risultati carenti gli elementi della violenza, della minaccia e dell’abuso di autorità.

Torna a Varese la festa di S.Imerio e torna anche il suo olio, che ogni anno viene prodotto grazie al conferimento delle olive raccolte a Bosto e nei giardini della città e poi venduto, e il cui ricavato viene dato in beneficienza: quest’anno contribuirà a costruire un oratorio in India. La festa si svolgerà in due giorni, sabato 5 e domenica 6 febbraio

È stata aperta, per volontà della moglie Ketty e dei famigliari, una raccolta fondi in ricordo di Andrea Lolli, il 47enne di Malnate morto lo scorso 16 gennaio e che è stato anche volontario di Sos Malnate. Andrea gestiva il bar Dak di via Como, era molto stimato e apprezzato a Malnate e in particolare a San Salvatore; chi lo conosceva lo descrive come una persona generosa e altruista. La raccolta fondi, in collaborazione con Sos Malnate, sarà destinata all’acquisto di un defibrillatore da collocare nella frazione di San Salvatore. Nel caso si dovesse superare il valore del costo del macchinario salvavita (circa 1000 euro) i fondi ulteriori saranno destinati alle spese che Sos Malnate quotidianamente sostiene per garantire il servizio alla cittadinanza.

Giovedì 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Una celebrazione adottata ufficialmente il 1° novembre 2005 nella 42ª riunione plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti che segnò la fine dell’Olocausto. Varesenews raccoglie tutti gli appuntamenti e le iniziative che si terranno in provincia di Varese per ricordare la tragedia della Shoà.

