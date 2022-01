Nuovo decreto anti-Covid, via libera al vaccino obbligatorio per gli over 50

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto legge per frenare la nuova ondata del virus nella serata di mercoledì 5 gennaio. Al suo interno contiene: l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano (fino al 15 giugno); dal 15 febbraio, l’obbligo di super green pass (che viene dato a chi è vaccinato o guarito dal Covid) per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo vaccinale si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

SMART WORKING

Il governo, inoltre, ha firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working.

ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI

Fino al 31 marzo, nel nuovo decreto sono previste anche norme per l’accesso ai luoghi pubblici per i quali basterà il “Green Pass” base e non il Super Green Pass come previsto inizialmente.

Nel nuovo decreto sono state decise anche misure per la scuola, il cui rientro è confermato per il 10 gennaio.