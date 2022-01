Nuovo modello 730: dal bonus 1200 euro al Superbonus barriere architettoniche

Bonus musica, detrazioni per il Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la casa under 36 anni, oltre che per le nuove detassazioni del reddito. Queste le principali novità che si potranno trovare nel rinnovato modello 730 precompilato 2022, che sarà consultabile il 30 aprile. Dichiarazione la cui scadenza di trasmissione è prevista per il 30 settembre.

Tra le nuove voci saltano subito all’occhio gli adeguamenti del trattamento integrativo, ossia il bonus da 1200 euro, l’ex bonus Renzi, per i redditi non superiori a 28 mila euro. A questo si aggiunge la nuova detrazione fiscale riconosciuta ai titolari di reddito di importo decrescente. E, inoltre, chi presta assistenza fiscale dovrà ricalcolate l’importo del trattamento integrativo tenendo conto di tutti gli altri redditi dichiarati.

Tra le spese detraibili c’è anche la voce per il bonus musica per gli under 18 che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni. Inoltre, si potranno detrarre sino al 19% le spese veterinarie (per un massimo di spesa pari a 550 euro). Da segnalare poi l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

Tra le altre novità c’è il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36. Ma attenzione questo vale in relazione al credito d’imposta maturato ai titolari di Ise non superiori ai 40mila euro per l’acquisto assoggettata a Iva. A questo si aggiunge quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Nel 730 del 2022, inoltre, c’è la riduzione per le locazioni brevi (fino a trenta giorni) per le quali è possibile applicare il regime della cedolare secca entro il limite di quattro immobili. E aumentano, infine, le detrazioni anche per i mobili sul limite di spesa di 16mila euro (soglia riportata a 10mila euro per il 2022).

