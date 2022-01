Occhio alle chiusure di giorno dello svincolo di Cavaria

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura degli alberi, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano per tre giorni di questa settimana.

Attenzione: le chiusure sono di giorno: dalle 10:00 alle 16:00, nei giorni di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 gennaio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700.