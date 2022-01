Oggetto misterioso di Cislago: spunta la lanterna cinese ma la protezione civile non si sbilancia

Sul gruppo Facebook “Sei di Cislago se” sono state postate delle foto dei resti di una lanterna cinese caduta sulla recinzione di una casa situata nella zona indicata da alcuni testimoni che, nella sera di venerdì 21 gennaio a Cislago, avevano visto un oggetto luminoso cadere dal cielo.

Ricevuta la segnalazione, sono scattate immediatamente le ricerche delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della protezione civile, ma senza alcun esito. Ora un’ipotesi c’è: si tratterebbe di lanterne cinesi, secondo i cittadini che hanno postato quelle foto sulla pagina Facebook.

La protezione civile, interpellata oggi sulla probabilità che l’oggetto fosse una lanterna cinese, ha però risposto così: «Abbiamo setacciato la zona, abbiamo sorvolato l’area in elicottero, non abbiamo tralasciato alcun particolare. Ma al momento non ci sono risposte certe, nemmeno che si sia trattato di lanterne cinesi».