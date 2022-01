Oltre 1.200 kg di cibo solidale da Coldiretti Varese per le famiglie bisognose della provincia

Il nuovo anno si apre all’insegna della solidarietà in provincia di Varese, con le consegne dei pacchi alimentari di Coldiretti destinati alle famiglie bisognose sul territorio, come già avvenuto negli anni passati. Oggi altri 1200 chili di cibo 100% Made in Italy – dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al riso, dalla farina al Grana Padano – sono stati consegnati dall’organizzazione agricola ai volontari di alcune realtà territoriali – Caritas, San Vincenzo, Mamme in Cerchio – che provvederanno alla distribuzione direttamente alle famiglie destinatarie, da Lonate Pozzolo a Besozzo, Varese, solo per citare alcuni centri di questa prima fase di distribuzione dell’anno 2022.

«L’iniziativa – precisa Coldiretti Varese – si inserisce nell’importante azione di solidarietà promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia».

«Le imprese agricole sono da sempre in prima linea nel comprensorio provinciale per sostenere le persone in difficoltà – spiega Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – Il ritorno dell’iniziativa solidale di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia rafforza il nostro legame, già significativo, con le famiglie, le istituzioni e i cittadini dell’area prealpina, rilanciando al contempo il ruolo chiave dell’agroalimentare nella ripresa economica e sociale dei nostri territori».

“Questa operazione coniuga solidarietà e valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari – conclude il presidente Fiori – dimostrando ancora una volta che Coldiretti non è solo un’associazione di categoria ma anche una realtà molto attenta al sociale e al benessere della persona. I pacchi della solidarietà contengono prodotti agroalimentari di altissima qualità e al 100% Made in Italy, dal Parmigiano Reggiano al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti per bambini e agli omogeneizzati».