Oltre 60mila visitatori per le Lucine di Natale a Laveno Mombello

Oltre 60mila visitatori provenienti da tutta Italia: è il dato che decreta il successo di “Lucine di Natale”, la popolare manifestazione che ha coinvolto Laveno Mombello durante le ultime festività natalizie conclusasi lo scorso 9 gennaio. La cittadina affacciata sul Lago Maggiore è stata infatti teatro dell’accensione di oltre 500mila luci LED, che hanno reso l’inverno ancora più magico e affascinante. Le Lucine sono rimaste accese durante tutte le Feste natalizie – a partire dallo scorso 4 dicembre – per regalare ai visitatori uno spettacolo unico e irripetibile.

Galleria fotografica Le lucine di Laveno 4 di 31

Ancora una volta le installazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta: l’estro di Lino Betti, vero maestro delle luci, ha dato vita a forme, colori e decorazioni che hanno reso speciale la visita al Parco e hanno illuminato di magia il Natale 2021. Grandi e piccini sono stati trascinati in un mondo fiabesco, facendo vivere a tutti un’indimenticabile esperienza. Un’atmosfera talmente magica che è stata teatro anche di ben tre proposte di matrimonio.

All’inaugurazione è stata presente anche una madrina d’eccezione: Julia Elle, autrice e web creator mamma, già nota al pubblico come “Disperatamente mamma”, che ha accompagnato i visitatori durante la prima accensione delle Lucine.

Durante le serate di festa, la manifestazione ha saputo donare un’emozione insolita a grandi e piccini, facendo assaporare a tutti la vera meraviglia del Natale. Una magica atmosfera arricchita da tante altre attrazioni che hanno caratterizzato il Natale lavenese e che hanno fatto registrare molte presenze e apprezzamenti, come il Presepe Sommerso, la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. A Laveno Mombello, novità del 2021 non sono state solo le Lucine, ma anche il Mercatino di Natale organizzato sul suggestivo lungolago dai commercianti della cittadina, che ha regalato gustosi spuntini, merende e particolari idee regalo. Appuntamento per l’anno prossimo.