Openjobmetis, cuore e canestri: vittoria strepitosa sul campo di Trento

Clamorosa vittoria esterna della Openjobmetis che dopo Venezia sbanca anche Trento con una prova da 31 punti di Keene ma anche con un grande contributo del resto della squadra. Notevole esordio di Reyes (17), contributo “vero” anche dai giovanissimi Virginio e Librizzi. Varese respira ma tra due giorni è ancora sfida a Trento questa volta a Masnago.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

DOLOMITI EN. TRENTO – OPENJOBMETIS VARESE 84-90

(23-24, 42-42; 64-64)

TRENTO: Saunders (-, -), Flaccadori (-, -), Reynolds 12 (2-6, 2-8), Mezzanotte 7 (2-3, 1-3), Williams 18 (7-10, 1-2); Bradford 3 (1-2, 0-1), Conti 3 (1-1, 0-1), Ladurner 2 (1-2), Caroline 1 (0-1, 0-1). Ne: Gaye, Morina, Zangheri. All. Molin.

VARESE: De Nicolao (0-9, 0-2), Librizzi, Beane 15 (3-10, 2-6), Vene 8 (2-4, 1-3), Sorokas 6 (2-5, 0-1); Reyes 17 (7-8), Virginio 2 (1-1), Ferrero 3 (1-2 da 3), Caruso 8 (3-5), Keene 31 (6-8, 5-13). Ne: Cane. All. Roijakkers.

ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Borgo.

NOTE. Da 2: T 24-42, V 24-50. Da 3: T 6-20, V 9-27. Tl: T 18-28, V 14-20. Rimbalzi: T 38 (10 off., Williams 11), V 45 (20 off., Reyes 7). Assist: T 16 (Flaccadori 5), V 14 (De Nicolao 4). Perse: T 9 (Williams, Reynolds, Saunders 2), V 6 (4 con 1). Recuperate: T 4 (4 con 1), V 4 (Caruso 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico a Reynolds (23.35), Keene (29.10), Caruso (32.53). F. antisportivo: Reyes (36.42)