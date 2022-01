Openjobmetis – Dolomiti Energia, la partita in diretta da Masnago

Seconda partita in tre giorni tra la Openjobmetis Varese e la Dolomiti Energia Trento: dopo la vittoria biancorossa di venerdì in trasferta, oggi – domenica 30 gennaio – si replica alla Enerxenia Arena con palla a due alle ore 18. Seguite con noi la gara nel consueto liveblog che per questa volta sarà lo stesso dell’altro ieri; per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Aggiornamenti anche su Uyba-Chieri di pallavolo femminile dalle 17. Il live è offerto da Confident; per visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.