Openjobmetis, primo giorno di lavoro per Roijakkers alla Enerxenia Arena

Fischietto in bocca e pantaloncini corti: Johan Roijakkers ha scelto una tenuta “estiva” per dirigere il primo allenamento alla Enerxenia Arena nel corso del quale ha fatto conoscenza anche della Openjobmetis, la sua nuova squadra.

Il tecnico olandese, 41 anni, è giunto stamattina (giovedì 13) in città e ha diretto una seduta a porte chiuse affiancato dall’assistente Alberto Seravalli e dal responsabile scouting Matteo Jemoli. Non c’era invece Vincenzo Cavazzana (primo assistente) per motivi di salute: visto che Roijakkers non potrà sedersi in panchina sabato con Venezia (le regole – sulle quali stendiamo un velo pietoso – richiedono un “esame” per allenare in Italia), toccherà probabilmente a Seravalli andare a referto come head coach.

Il nuovo allenatore sarà quindi presentato ufficialmente alla stampa (e quindi anche ai tifosi) in un incontro fissato per venerdì alle 13, prima dell’allenamento quotidiano al palasport di Masnago. Sarà anche l’occasione di parlare della difficile gara contro la Reyer alla quale la Openjobmetis si presenterà con soli otto senior.

IL RIEPILOGO degli ultimi giorni

Domenica 9 – La Openjobmetis perde con la Fortitudo e resta ultima in classifica

Lunedì 10 – In serata si diffondono voci sul possibile addio a coach Vertemati

Martedì 11 (1) – L’esonero di Vertemati diventa ufficiale al mattino

Martedì 11 (2) – Luis Scola convoca la stampa e presenta a sorpresa il nuovo gm Michael Arcieri

Mercoledì 12 – Ingaggiato il nuovo allenatore: l’olandese Johan Roijakkers

Giovedì 13 – Preso Justin Reyes, guardia-ala dei Capitanos de Ciudad de Mexico