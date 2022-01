Openjobmetis, Siim-Sander Vene è il primo tassello per la ricostruzione

Per la terza volta in pochi anni, l’estone Siim-Sander Vene diventa un giocatore della Pallacanestro Varese. La notizia, nell’aria da giorni, si è concretizzata oggi – martedì 4 gennaio – subito dopo l’uscita di scena dal campo biancorosso di Jalen Jones che ha infine firmato per i francesi del Bourg.

Jones aveva una clausola nel contratto che gli permetteva di uscire dall’accordo con Varese per (soli) 20mila dollari – la gran parte dei quali serviranno per il tesseramento di Vene – con un preavviso di 20 giorni. Ma non ce n’è stato bisogno: una volta trovati gli incastri per la sostituzione, le parti in causa hanno deciso di procedere: Jalen va in Francia e al suo posto ritorno l’estone di classe 1990 che probabilmente è più funzionale alla causa in questo momento.

Vene fu eccellente nel suo primo passaggio a Masnago, contribuendo alla gran risalita della Openjobmetis di Caja nell’inverno-primavera 2018 arrivata sino ai quarti di finale playoff. La seconda volta, l’ala di Tartu giunse nell’estate 2019 espressamente richiesto dall’ex tecnico biancorosso: il suo impatto fu un po’ minore rispetto a due stagioni prima ma SSV si rese comunque utile in una squadra poi stoppata dalla pandemia.

Ora il terzo giro di giostra: con Vene – ottimo passatore, secondo lungo capace di allontanarsi da canestro, discreto tiratore da 3 – Varese libera l’intasamento d’area che si creava con tre uomini come Gentile, Jones ed Egbunu tutti portati ad attaccare il ferro o comunque dai confini del pitturato. Ora l’unico superstite – l’azzurro – ne beneficerà in attesa di sapere chi sarà il nuovo pivot titolare. Sul mercato italiano continuano a girare tre nomi: piacerebbe un altro baltico, il lituano Martynas Echodas ora a Venezia, ma gli acciacchi interni alla Reyer (che sta inserendo in quel ruolo Jordan Morgan ma vuole prima certezze fisiche da quest’ultimo) consigliano agli orogranata di non privarsi del lungo. Vedremo se, per caso, si sbloccherà qualcosa.

Le altre due piste riguardano il maliano di Trieste Sagaba Konate – per caratteristiche il più simile a Egbunu – e al “fuggiasco” americano Brandon Ashley che qualche settimana fa ha lasciato la Fortitudo tornando negli States. Peraltro Ashley non è neppure un “cinque” di ruolo, pur avendo buone qualità. Si guarda, comunque, anche fuori dai confini nazionali alla ricerca di un nome interessante.

Bisogna infine ricordare che Varese dovrà acquistare anche una guardia dopo l’addio di Trey Kell, rilasciato oggi (allo “scoccare” della negatività al tampone) e quindi annunciato dall’Olimpia Milano. In quella posizione, la Openjobmetis dovrà giocarsi la propria carta principale per la rincorsa-salvezza. Ai biancorossi è stato offerto Rodney Purvis, mancato canturino a febbraio 2020 (era stato ingaggiato poco prima della sospensione del torneo), visto in A2 a Bergamo e ora in Ucraina. A prima vista, non quel “crac” che servirebbe in questo momento.