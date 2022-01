Operazione “Vista lago”, il sindaco di Lavena Ponte Tresa: “Convinto della correttezza del mio operato”

«Come ho avuto modo di comunicare alla mia maggioranza, mi difenderò dall’accusa di abuso d’ufficio, dimostrando non solo la correttezza ma anche la legittimità del mio operato».

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino commenta così la decisione del giudice al termine delle indagini preliminari per l’operazione “Vista lago”, per cui oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio per 13 persone, tra le quali appunto Mastromarino.

«Confortato da una sentenza successiva del tribunale amministrativo che ha riconosciuto fondato il mio operato rimango fiducioso e rispetto l’azione dei giudici», aggiunge il sindaco.