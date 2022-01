Otto biancorossi tentano l’impresa: l’Openjobmetis ospita Venezia

Gli eventi rivoluzionari dell’ultima settimana – in fondo all’articolo trovate l’elenco e i link ai diversi articoli – in casa Openjobmetis non devono far passare in secondo piano quanto accadrà nella sera di sabato 15 gennaio. Ovvero l’impegno agonistico della Pallacanestro Varese opposta (dalle 20,30) all’Umana Reyer Venezia; si gioca alla Enerxenia Arena a oltre un mese dall’ultimo incontro.

Una partita complicatissima per la formazione biancorossa che, tuttavia, ha il dovere di provare a fare risultato perché ogni incontro è buono per provare a guadagnare punti per una classifica che vede Ferrero e compagni all’ultimo posto in solitaria. La squadra, come a Bologna, sarà ridotta ai minimi termini: Varese deve ancora prendere un pivot e attende firma e volo aereo di Justin Reyes e dunque sarà in campo con otto senior più Librizzi e Virginio.

Come noto l’OJM sarà guidata dal terzo allenatore, il 33enne ferrarese Alberto Seravalli vista l’impossibilità di far sedere in panchina Roijakkers (in settimana l’esame in forma di colloquio per ottenere il patentino: grazie al suo curriculum evitata almeno la prova pratica…) e l’assenza per ragioni di salute di Cavazzana. Un bel banco di prova per il giovane coach con un breve passato da capoallenatore a Mantova in A2. Al suo fianco Matteo Jemoli, responsabile dello scouting ma con patentino e con tante panchine da assistente in Serie A.

C’è comunque curiosità per capire se i primi dettami di Roijakkers – tre allenamenti in tutto con la OJM – inizieranno a vedersi sul campo. Il coach ha chiesto difesa più aggressiva, regole più strette sui giochi a due avversari e più rapidità nelle azioni d’attacco. Il tutto con un pivot titolare – Sorokas – appena oltre i 2 metri per il quale le alternative sono Vene e Caruso.

BULGHERONI: ROIJAKKERS SERIO E PREPARATO

Intanto il nuovo allenatore incassa il credito di Toto Bulgheroni, consigliere delegato all’area tecnica biancorossa. «Le prime impressioni sono quelle di una persona seria, che conosce il mestiere e che è preparata. Ha un passato in Germania e sa bene quali sono i meccanismi del basket europeo, fatti anche di lotta per non retrocedere. Ora l’importante è che tutti si dedichino a lavorare bene in palestra nella speranza di muovere la classifica al più presto».

DIRETTAVN

La partita tra Openjobmetis e Umana è anche un “doppio derby”: quello della famiglia De Nicolao (Giovanni contro Andrea, ex di turno: foto in alto) e quello degli sponsor con Rosario Rasizza e Luigi Brugnaro che sono concorrenti con le proprie aziende, pur stimandosi e conoscendosi da anni. La gara sarà raccontata azione dopo azione nel liveblog di VareseNews già disponibile da venerdì pomeriggio e offerto da Confident. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o si può utilizzare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagam. Per accedere al live, CLICCATE QUI.

IL RIEPILOGO degli ultimi giorni

Domenica 9 – La Openjobmetis perde con la Fortitudo e resta ultima in classifica

Lunedì 10 – In serata si diffondono voci sul possibile addio a coach Vertemati

Martedì 11 (1) – L’esonero di Vertemati diventa ufficiale al mattino

Martedì 11 (2) – Luis Scola convoca la stampa e presenta a sorpresa il nuovo gm Michael Arcieri

Mercoledì 12 – Ingaggiato il nuovo allenatore: l’olandese Johan Roijakkers

Giovedì 13 (1) – Preso Justin Reyes, guardia-ala dei Capitanos de Ciudad de Mexico

Giovedì 13 (2) – Il primo allenamento varesino del nuovo allenatore biancorosso

Venerdì 14 – La conferenza stampa di presentazione di Roijakkers a Masnago