Partita finita: Djokovic espulso dall’Australia. Non giocherà gli Australian Open

L’ultima parola della Corte federale dell’Australia ha decretato l’espulsione di Novak Djokovic dal paese. La sentenza arrivata nella prima mattina di domenica prevede la cancellazione del visto e la conseguente espulsione del campione. Djokovic non entrerà dunque in campo lunedì per difendere il suo titolo all’Australian Open rinunciando quindi alla corsa verso il suo 21° Slam in carriera.

I giudici James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan hanno respinto con una decisione unanime il ricorso di Djokovic, che rischia anche il divieto di ingresso nel paese per tre anni.

Il campione ha detto di rispettare la sentenza della Corte e che collaborerà con le autorità competenti per organizzare la partenza dal Paese. Si chiude così la lunga e spinosa vicenda, adesso l’attenzione sarà tutta per gli atleti in campo da lunedì 17 gennaio.

Foto: novakdjokovic.com