Una passeggiata lungo le vie di fuga dal Nazifascismo in Valceresio

Le guide di Contro Vento Trekking propongono di celebrare il Giorno della Memoria della Shoah con una passeggiata semplice (consigliata dagli 8 anni in su) sui sentieri della salvezza che dalla Valceresio portano alla Svizzera: un’escursione sulle orme degli ebrei e dei dissidenti politici che rifiutarono di servire la Repubblica di Salò e furono costretti a fuggire in Svizzera e a procurarsi delle nuove identità.

Il loro viaggio iniziava a Milano, dove un gruppo di Scout iniziò l’operazione segreta OSCAR: la guida ambientale Antea Franceschin, Scout da una vita e esploratrice assidua di questi territori di confine, raccontando della Resistenza operata su queste montagne dal 1943 al 1945 e delle Aquile Randagie, un gruppo di ragazzi il cui obiettivo era durare ‘Un giorno in più del Fascismo’.

Il percorso segue per alcuni tratti Trincee e Gallerie della Linea Cadorna, un labirinto di cunicoli e bunker della Prima Guerra Mondiale costruito a difesa della frontiera italo-svizzera che vennero ampiamente utilizzate anche dai profughi italiani. Un territorio di confine caratterizzato da un ambiente ricco di vegetazione e di Storia.

L’escursione parte da Saltrio con l’obiettivo di raggiungere il Monte Pravello che offre un panorama mozzafiato del Lago di Lugano, tra Alpi italiane e svizzere in tutto il loro splendore.

“Una giornata per ricordare che siamo tutti in cammino, che siamo tutti stranieri di qualcuno, che intorno a noi queste cose sono ancora vive non solo nella memoria delle persone, ma nei volti e nelle storie di vita di ognuno di noi”, scrivono i promotori.

PROGRAMMA

Ritrovo alle ore 9:30 a Saltrio (il punto d’incontro preciso verrà comunicato agli iscritti).

Rientro previsto per le ore 16.

Possibilità di piatto caldo al Rifugio dei volontari della PC di Saltrio (da comunicare al momento dell’iscrizione) oppure pranzo al sacco personale.

Difficoltà: E (Escursionistico, media difficoltà). Lunghezza: 10 km totali. Dislivello: 400 m.

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi di Trekking con suola Vibram, acqua, giacca in materiale traspirante, giacca o mantellina antipioggia, pile o maglioncino. Facoltativi: bastoncini da trekking.

Per maggiori info e iscrizioni contattare gli organizzatori a questo link