“Pattuglione” di fine anno, i carabinieri di Luino setacciano le valli e saltano patenti

Feste a cavallo fra 21 e 22: arriva il “pattuglione“, il “Coordinato“ di fine anno dei carabinieri che scoprono due assuntori di stupefacenti e denunciano una persona per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

NEL DETTAGLIO

I carabinieri della compagnia di Luino nel corso delle verifiche di fine anno sul territorio hanno proceduto al controllo di alcune persone allo scopo di prevenire le occasioni id contagio del virus e per prevenire i reati più comuni. In particolare sulla Valganna i militari di Ponte Tresa hanno controllato un 25enne il cui atteggiamento sospetto ha portato a perquisire la sua abitazione dove sono stati trovati oltre 7 grammi si marjuana.

VARARO NEL MIRINO

Un’altra persona controllata dai carabinieri di Cuvio, in questo caso un uomo di 50 anni che guidava la propria auto in località Vararo di Cittiglio, è stato fermato e controllato in e trovato possesso di pochi grammi di hashish. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura ed il ritiro della patente di guida per la successiva sottoposizione dei previsti accertamenti volti a stabilire il possesso dei requisiti psico-fisici alla guida. Un altro uomo, di 60 anni, trovato dai militari di Laveno Mombello alla guida della sua auto sempre in località Vararo, chiesto di sottoporsi ai controlli, si è nettamente rifiutato, motivo per il quale è stato denunciato per rifiuto di sottoposti ad accertamento per la verifica dei requisiti necessari alla guida. La patente gli è stata ritirata.

Infine, in Valcuvia i carabinieri di Cuvio hanno contestato ad un esercente di un bar la violazione prevista perché era dietro il bancone a servire i clienti lui stesso privo di Green pass.