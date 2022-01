Il PD di Varese ripulisce il suo muro dalle scritte naziste nel giorno della memoria

Dopo «L’orrendo gesto di imbrattamento nazifascista delle pareti della nostra sede di Varese in via Monterosa» la segreteria di Varese del PD ha deciso di fare un gesto concreto per porvi rimedio.

Così hanno scelto il giorno di giovedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, per imbiancare la parete insozzata, ripulendola dalle scritte e dai simboli nazifasciti.

L’appuntamento è per le 14, in contemporanea con una conferenza stampa, prevista nello stesso luogo e alla stessa ora, per annunciare le future iniziative a riguardo.

All’evento saranno presenti il segretario cittadino Luca Carignola, il segretario provinciale Giovanni Corbo e diversi altri rappresentanti delle istituzioni appartenenti al PD.